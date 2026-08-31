Үткән төндә Россиядә дошманның 239 пилотсыз очкычы юк ителгән

Үткән төндә Россия төбәкләрендә Украинаның 239 пилотсыз очкычы юк ителгән. Бу хакта Русия Саклану министрлыгы хәбәр итә.
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