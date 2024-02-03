В Киеве пообещали продвинуть демилитаризованную зону до Москвы

Секретарь СНБО Данилов: Украина продвинет демилитаризованную зону до Москвы Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов пообещал, что демилитаризованная зона будет находиться на территории России.
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