В Британии признали силу России и несостоятельность НАТО

НАТО — полностью несостоятельное объединение, и Россия в последние годы это продемонстрировала. Таким мнением поделился бывший коммодор британского ВМФ Стив Джерми в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
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