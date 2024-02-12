Обострение в Газе: Израиль получил жёсткое предупреждение и тут же ударил. Жертв больше сотни

Израиль предупредили о последствия проведения операция на юге палестинского анклава. Несмотря на заявления ряда стран, сегодня в ночь ЦАХАЛ нанесла мощный удар по Рафаху - на настоящий момент сообщается о более чем сотни погибших.
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