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Петербургский дневник

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Каждый пятый вопрос Владимиру Путину оказался философским

Каждый пятый вопрос Владимиру Путину оказался философским

Каждый второй – внутрироссийским Более половины вопросов, заданных президенту России Владимиру Путину во время совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции, касались внутренней повестки, передаёт ТАСС.

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