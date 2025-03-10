Уровень поддержки украинского лидера Владимира Зеленского в стране крайне низкий. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передав соответствующие сообщения от жителей различных городов Украины.
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