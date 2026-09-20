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Как правило, здоровый образ жизни обретается вместе с болезнями

Как правило, здоровый образ жизни обретается вместе с болезнями

"Патриотичные либералы, или либеральные патриоты, что едино - это такие существа, которые условно хорошо относятся только к такой родине, где им тепло и сытно.

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