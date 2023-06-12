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Подозреваемая в экстремизме российская гражданка - активистка Алена Крылова задержана в Киргизии

Подозреваемая в экстремизме российская гражданка - активистка Алена Крылова задержана в Киргизии

В Киргизии задержана подозреваемая в экстремизме российская гражданка - активистка Алена Крылова.По решению Первомайского районного суда города Бишкек от 6 июня Крылова временно арестована на один месяц, до 4 июля.

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