Депутат Гаврилов рассказал россиянам о тонкостях покупки автомобиля на маркетплейсах

По его словам, это «новая реальность» Председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал RT, что покупка и продажа автомобилей на маркетплейсах стала новой реальностью.
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