Харьков будут брать. Есть три варианта как

ВА Владимир Амосов Никакой Украины.В России больше нет окраин. Все регионы в равных правовых и социальных условиях. Иначе, все повторится с претензиями на "отобранные" территории.

T Teodor Демилитаризованное расстояния - это отсутствие границ с украиной. Как Харьков, так и Одессу нужно возвращать - два слова: осада и засада.