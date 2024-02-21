Для тех, кто не очень силен в локациях и геопозициях. От Харькова до россиской границы - 39 км, до Белгорода - 71 км.
Харьков будут брать. Есть три варианта как
Комментарии
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ВА
Владимир Амосов
Никакой Украины.В России больше нет окраин. Все регионы в равных правовых и социальных условиях. Иначе, все повторится с претензиями на "отобранные" территории.
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8 час.
T
Teodor
Демилитаризованное расстояния - это отсутствие границ с украиной. Как Харьков, так и Одессу нужно возвращать - два слова: осада и засада.
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7 час.
СЕ
Сергей ЕВ
С автором статьи согласен, что Украина вообще не должна существовать. Враги России должны быть уничтожены, а ВС России успехов и победы над укронацистами и блоком НАТО
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5 час.
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