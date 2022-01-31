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Эндрю Уиггинс отреагировал на критику в связи с включением в стартовую пятерку на Матч звезд

Форвард «Уорриорз» Эндрю Уиггинс отреагировал на критику в связи с неожиданным включением в стартовую пятерку на Матч всех звезд в Кливленде.

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