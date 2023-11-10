КамАЗ показал беспилотного «Робокопа». Скоро он отправится работать на угольный разрез

Российский производитель грузовиков КамАЗ опубликовал фотографиями беспилотного самосвала «Атлант 49» — он же «Робокоп»В КамАЗе называют похожий на гигантского колесного робота самосвал «Атлант 49» вершиной инженерной мысли.
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