"Большая зачистка..."

Дмитрий Боев

Какой-то совсем вывод отличника геббельсовской расовой школы. При этом, в плохом переводе с немецкого. Что особенно занятно в плане вероятности того, что арии ("арийцы") родом как раз с этих мест, а потому война середины ХХ века это как раз попытка наследников мелких алеманских племён... победить тех самых арийцев, на которых они так ходели походить. Но жителей этих мост за что так автор по-нацистки разделал?