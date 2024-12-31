Станислав Воскресенский поздравил жителей Ивановской области с Новым 2025 годом и наступающим Рождеством (видео)

<p align="center"> <b><span style="color: #003d90;">Дорогие жители Ивановской области!</span></b> </p> <p> Новый год и Рождество – особенное время, которое мы проводим с самыми близкими, наполняя свои дома теплом, заботой и любовью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии