Соскин: Нидерланды откажутся от поставок Украине истребителей F-16

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что пришедшая к власти в Нидерландах крайне правая Партия свободы (PVV) откажется помогать Киеву и поставлять ВСУ истребители F-16.
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