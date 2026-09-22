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Татар-информ

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Будущие молодожены Татарстана прошли тест на диагностику семейных рисков

Будущие молодожены Татарстана прошли тест на диагностику семейных рисков

Встреча члена правления ассоциации «Лига медиаторов Поволжья» Галины Ананьевой с молодыми парами из Татарстана, желающими вступить в брак, прошла сегодня в казанской «Чаше».

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