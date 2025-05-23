Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Как духи и лосьоны влияют на вашу естественную химическую защиту

Ученые выяснили, что духи и лосьоны нарушают естественную химическую защиту организма. Эти средства изменяют окислительное поле человека, что может привести к попаданию токсинов в дыхательные пути.

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