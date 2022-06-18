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Сечин объяснил, как кризис 2008 года повлиял на текущее ускорение темпов инфляции в США

Сечин объяснил, как кризис 2008 года повлиял на текущее ускорение темпов инфляции в США

kremlin.ru/Администрация Президента России Глава «Роснефти» Игорь Сечин в рамках своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме поделился мнением о факторах, спровоцировавших рекордную за последние десятилетия инфляцию в США.

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