Сечин объяснил, как кризис 2008 года повлиял на текущее ускорение темпов инфляции в США

kremlin.ru/Администрация Президента России Глава «Роснефти» Игорь Сечин в рамках своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме поделился мнением о факторах, спровоцировавших рекордную за последние десятилетия инфляцию в США.
kremlin.ru/Администрация Президента России Глава «Роснефти» Игорь Сечин в рамках своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме поделился мнением о факторах, спровоцировавших рекордную за последние десятилетия инфляцию в США.
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