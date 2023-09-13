Apple представила iPhone 15 и Apple Watch Series 9. Смартфоны получили Dynamic Island и USB-C

Корпорация Apple провела главную осеннюю презентацию под слоганом Wonderlust и представила публике новые модели смартфона iPhone и часов Apple WatchНовый iPhone 15 получил вырез Dynamic Island вместо «челки», как прошлогодние топовые модели Pro.
Корпорация Apple провела главную осеннюю презентацию под слоганом Wonderlust и представила публике новые модели смартфона iPhone и часов Apple WatchНовый iPhone 15 получил вырез Dynamic Island вместо «челки», как прошлогодние топовые модели Pro.
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