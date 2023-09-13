Digitalocean.ru

6 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Макеев
    Лазерный луч расширяется на большой дистанции. Например, на Луне (дистанция порядка 380 тысяч километров) диаметр луч...Лазерное оружие с...
  • Игорь
    NASA будет добыва...
  • Игорь
    NASA будет добыва...

Apple представила iPhone 15 и Apple Watch Series 9. Смартфоны получили Dynamic Island и USB-C

Apple представила iPhone 15 и Apple Watch Series 9. Смартфоны получили Dynamic Island и USB-C

Корпорация Apple провела главную осеннюю презентацию под слоганом Wonderlust и представила публике новые модели смартфона iPhone и часов Apple WatchНовый iPhone 15 получил вырез Dynamic Island вместо «челки», как прошлогодние топовые модели Pro.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх