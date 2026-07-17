Прокуратура обвинила жительницу Хабаровска в хищении 2 млн рублей

В Хабаровске местная жительница обвинена в мошенничестве на сумму свыше 2 млн рублей. Она представила фальшивые документы о рождении ребенка в мае 2021 года и в течение четырех лет незаконно получала пособия.
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