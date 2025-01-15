Россия предложила Вьетнаму новые возможности для инвестиций

Активнее сотрудничать с Россией, подчеркнув, что в стране созданы благоприятные условия для иностранных партнеров, призвал вьетнамских инвесторов премьер-министр России Михаил Мишустин в Ханое 15 января на деловом форуме с участием представителей бизнеса двух стран.
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