Россия предложила Вьетнаму новые возможности для инвестиций

Активнее сотрудничать с Россией, подчеркнув, что в стране созданы благоприятные условия для иностранных партнеров, призвал вьетнамских инвесторов премьер-министр России Михаил Мишустин в Ханое 15 января на деловом форуме с участием представителей бизнеса двух стран.