Депутат Андрей Гурулев рекомендует нанести по Нидерландам ядерный удар

Член Государственной думы и генерал запаса Андрей Гурулев предложил нанести ядерный удар по Нидерландам в ответ на разрешение правительства этой страны использовать самолеты F-16 для ударов по российской территории, сообщает Mk.
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