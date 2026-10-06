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Руководство «Ман Сити» попросило Мареску успокоить игроков клуба на фоне скандала

Владелец, председатель и генеральный директор «Манчестер Сити» попросили главного тренера команды Энцо Мареску провести разговор с футболистами на фоне ситуации вокруг обвинений в адрес клуба, сообщает The Touchline.

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