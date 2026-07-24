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УтроNews

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ЕС ввел санкции против Владимира Мединского и Михаила Дегтярева

ЕС ввел санкции против Владимира Мединского и Михаила Дегтярева

В санкционный список также включены генеральный директор РЖД Олег Белозеров, президент FIDE Аркадий Дворкович, глава «Газпром-медиа» Александр Жаров, бизнесмен Михаил Гуцериев, зампред ЦБ Сергей Белов, певец Александр Маршал, а также три владельца сети «Светофор» — Андрей, Сергей и Валентина Шнайдер.

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