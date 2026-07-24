ЕС ввел санкции против Владимира Мединского и Михаила Дегтярева

В санкционный список также включены генеральный директор РЖД Олег Белозеров, президент FIDE Аркадий Дворкович, глава «Газпром-медиа» Александр Жаров, бизнесмен Михаил Гуцериев, зампред ЦБ Сергей Белов, певец Александр Маршал, а также три владельца сети «Светофор» — Андрей, Сергей и Валентина Шнайдер.