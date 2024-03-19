«Линия обороны сдвинулась на запад»: ВС России мощным наступлением под Авдеевкой продвинулись на запад: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 19 марта 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 19 марта 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: Донецкое направление: К северу от Авдеевки враг предпринял несколько разведок боем в районе Петровского и северо-западу от Красногоровки со стороны Очеретино и Новокалиново.