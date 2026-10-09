Врача из Новочеркасска судят за гибель роженицы после анестезии

В Новочеркасском городском суде 8 октября допросили медицинских работников роддома по делу о гибели 27-летней Анны Маловой, которой во время схваток сделали анестезию, после чего она впала в кому и умерла.
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