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Царьград

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Врача из Новочеркасска судят за гибель роженицы после анестезии

Врача из Новочеркасска судят за гибель роженицы после анестезии

В Новочеркасском городском суде 8 октября допросили медицинских работников роддома по делу о гибели 27-летней Анны Маловой, которой во время схваток сделали анестезию, после чего она впала в кому и умерла.

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