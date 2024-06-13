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Пашинян: Армения покинет ОДКБ, если Лукашенко не извинится перед Ереваном

Пашинян: Армения покинет ОДКБ, если Лукашенко не извинится перед Ереваном

Армения может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если президент Белоруссии Александр Лукашенко не извинится перед Ереваном.

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4u4elo
Пусть сперва сам Пашинян извиняется за оскорбления Путина.  2-4 февраля в Армению прибыла делегация МВД Грузии во главе с министром Вахтангом Гомелаури.Как передает &quot;Qafqazinfo&quot; со ссылкой на армянские СМИ, Министр встретился с начальником полиции РА Ваге Казаряном, а также с премьер-министром Николом Пашиняном. В.Казарян пригласил главу МВД Грузии в ресторан на обед, во время которого отличился Никол Пашинян.Так, напившись и осмелев, Пашинян в присутствии грузинского чиновника начал оскорблять президента РФ Владимира Путина, ОДКБ и политику Москвы.Гомелаури был в шоке от поведения Никола Пашиняна. Он сказал Ваге Казаряну, что больше не желает слышать оскорбления Пашиняна в адрес главы другого государства. Министр поставил условие что кто-то должен покинуть ресторан, или он, или Пашинян. По информации местных СМИ, ушел Пашинян.
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