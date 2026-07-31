⚡️ За ночь над Севастополем сбили 10 дронов ВСУ Сбитый БПЛА упал рядом с домами в районе Фиолента. Он был начинён поражающими металлическими шариками и взрывчаткой.
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⚡️ За ночь над Севастополем сбили 10 дронов ВСУ Сбитый БПЛА упал рядом с домами в районе Фиолента. Он был начинён поражающими металлическими шариками и взрывчаткой.