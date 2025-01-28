Торгово-офисное здание появится в Даниловском районе

Торгово-офисное здание планируют построить в Даниловском районе Южного административного округа. Об этом рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.