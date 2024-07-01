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Русский турист назвал минусы жизни в Турции: "Страшный сон"

Русский турист назвал минусы жизни в Турции: "Страшный сон"

Гражданин России рассказал о главных плюсах и минусах жизни в Турецкой республикеРусский турист, побывавший в турецкой Анталии, поделился своими впечатлениями об отдыхе.

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