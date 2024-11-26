Средняя стоимость ипотечного кредита превысила отметку в 30%

Переплата за весь срок жилищного кредита может оказаться семикратной. Минимальный порог стоимости ипотеки за месяц вырос до 27,5%, верхняя граница полной стоимости кредита (ПСК) в среднем составляет 33,4%.
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