Координатор подполья Лебедев: ВС РФ повредили энергосистему Днепродзержинска

Удары Вооруженных сил России повредили энергосистему Днепродзержинска в Днепропетровской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег в регионе.
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