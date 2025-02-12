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Игроки «Ливерпуля» и «Эвертона» устроили массовую потасовку после матча: в драку вмешалась полиция

Игроки «Ливерпуля» и «Эвертона» устроили массовую потасовку после матча: в драку вмешалась полиция

В среду, 12 января, в Англии состоялся перенесенный матч 15-го тура АПЛ, в котором «Ливерпуль» в гостях сыграл вничью с «Эвертоном» со счетом 2:2.

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