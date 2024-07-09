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Русский посол Антонов обвинил США в умалчивании ударов ВСУ по Киеву

Русский посол Антонов обвинил США в умалчивании ударов ВСУ по Киеву

Американские чиновники обвинили в ракетном ударе по детской больнице Россию.Посол России в США Анатолий Антонов, отреагировал на заявления американских чиновников о том, что ракетный удар по детской больнице в Киеве был нанесён войсками России.

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