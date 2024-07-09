Русский посол Антонов обвинил США в умалчивании ударов ВСУ по Киеву

Американские чиновники обвинили в ракетном ударе по детской больнице Россию.Посол России в США Анатолий Антонов, отреагировал на заявления американских чиновников о том, что ракетный удар по детской больнице в Киеве был нанесён войсками России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии