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В Краснодарском крае пожар вспыхнул на бывшей базе «вагнеровцев»

В Краснодарском крае в Молькино, где ранее располагалась база ЧВК «Вагнер», вспыхнул пожар. О пожаре, который охватил административные здания, в том числе строение штаба, пишет Тelegram-канал «Оркестр Вагнера».

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