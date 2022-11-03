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Минцифры Украины сообщило о воздушной тревоге в пяти областях государства

Минцифры Украины сообщило о воздушной тревоге в пяти областях государства

Из сведений, содержащихся в опубликованной Министерством цифровой трансформации Украины карты, следует, что на территории Одесской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областей государства был введён режим воздушной тревоги.

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