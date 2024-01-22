Военный летчик Попов предложил проводить учения по борьбе с украинскими БПЛА

Заслуженный военный летчик России, экс-начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при Минобороны РФ Владимир Попов выступил с призывом проводить учения по противостоянию БПЛА Вооруженных сил Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии