Колумбия заинтересована в скорейшем присоединении к группе БРИКС

Колумбия стремится к вступлению в группу БРИКС на правах полноправного члена. Об этом говорится в четверг, 18 апреля, в совместном заявлении бразильского и колумбийского лидеров, опубликованном на официальном сайте министерства иностранных дел (МИД) Бразилии.