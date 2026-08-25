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Царьград

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Пресс-служба СК нашла пропавшего пятилетнего мальчика в Новокузнецке

Пресс-служба СК нашла пропавшего пятилетнего мальчика в Новокузнецке

В Новокузнецке пятилетний мальчик, пропавший на прогулке в понедельник, найден живым. Местонахождение ребенка удалось установить в рамках совместных поисков Следственного комитета России, МВД, МЧС и волонтеров.

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