Пресс-служба СК нашла пропавшего пятилетнего мальчика в Новокузнецке

В Новокузнецке пятилетний мальчик, пропавший на прогулке в понедельник, найден живым. Местонахождение ребенка удалось установить в рамках совместных поисков Следственного комитета России, МВД, МЧС и волонтеров.
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