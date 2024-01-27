В Минфине оценили дополнительные траты бюджета на продление льгот по ипотеке 

Сегодня в Министерстве финансов заявили, что дополнительные расходы для продления льгот по ипотечным программам составят около одного триллиона рублей, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РБК.
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