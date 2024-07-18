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Огромный сюрприз ждет доживших до 70 лет пенсионеров с 18 июля: теперь это будет полностью запрещено

Огромный сюрприз ждет доживших до 70 лет пенсионеров с 18 июля: теперь это будет полностью запрещено

Огромный сюрприз ждет доживших до 70 лет пенсионеров с 18 июля: теперь это будет полностью запрещено Евгения КомароваВ России пенсионеров, отметивших 80-летие, ожидают значительные льготы, вроде удвоения фиксированной части пенсии.

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