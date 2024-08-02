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Прогулки по Санкт-Петербургу 19. Почему так названо

Прогулки по Санкт-Петербургу 19. Почему так названо

Почему Петербург называют Питером Главное неофициальное название Петербурга появилось вскоре после его основания как сокращение от «Санкт-Питер-Бурх» (Петр I чаще всего писал название города на голландский манер: Санкт-Питербурх, что и принято считать первым именем города).

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Комментарии
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ВераВерная
Спасибо за замечательную прогулку по Питеру. Но и на  московской Рожденственке тоже отметилась)))
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1 д.
владимир рябченко
... старого отпели... новый слёзы вытер - сел в свою карету, и уехал в Питер...
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1 д.

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