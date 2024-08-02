Прогулки по Санкт-Петербургу 19. Почему так названо

Почему Петербург называют Питером Главное неофициальное название Петербурга появилось вскоре после его основания как сокращение от «Санкт-Питер-Бурх» (Петр I чаще всего писал название города на голландский манер: Санкт-Питербурх, что и принято считать первым именем города).