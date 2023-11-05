Генетики выявили четыре типа старения

Старение является естественным процессом в организме каждого человека. Исследователи из медицинской школы при Стэнфордском университете в США обнаружили, что существуют четыре типа биологического старения, связанные с различными системами организма.
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