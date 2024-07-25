Силовики пытаются помешать Шойгу спасти соратника от уголовного преследования

Когда ты пьешь, ешь шашлычки на нехилой дачке у тебя не возникает вопрос: откуда всё это? От трудов праведных? Так что не смеши людей. Нужно быть слепым, глухим чтобы не видеть вызывающей роскоши не по зарплате.

Георгий Корнев

Как в математике, начнем доказательства от обратного. Предположим, что шойгу ни чего не знал о коррупции (тут я говорю о высших эшелонах МО, а не о том, что зав. склада, где-нибудь в сибири или на дальнем востоке спёр 2 килограмма масла). Значит человек не владеет тем, что происходит в его ведомстве. За что в таком случае его на повышение. Разжаловать в лейтенанты и на передовую.