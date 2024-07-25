Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Виктор
    https://www.rbc.ru/society/16/08/2010/5703dd0f9a79470ab5023dc2?ysclid=lz1q0l6j2u920408544Дело "резинового ...
  • саша дмитренко
    хорош  сплетни распускать!!!!!!Силовики пытаются...
  • Георгий Корнев
    Как в математике, начнем доказательства от обратного. Предположим, что шойгу ни чего не знал о коррупции (тут я говор...Силовики пытаются...

Силовики пытаются помешать Шойгу спасти соратника от уголовного преследования

Силовики пытаются помешать Шойгу спасти соратника от уголовного преследования

По информации, якобы полученной от осведомленных источников в правоохранительных структурах, недавние громкие обыски в парке «Патриот» имеют связь с расследованием коррупционных нарушений, нить которого ведет к предыдущему руководству Министерства обороны России.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Когда ты пьешь, ешь шашлычки на нехилой дачке у тебя не возникает вопрос: откуда всё это? От трудов праведных? Так что не смеши людей. Нужно быть слепым, глухим чтобы не видеть вызывающей роскоши не по зарплате.
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2 час.
Георгий Корнев
Как в математике, начнем доказательства от обратного. Предположим, что шойгу ни чего не знал о коррупции (тут я говорю о высших эшелонах МО, а не о том, что зав. склада, где-нибудь в сибири или на дальнем востоке  спёр 2  килограмма масла). Значит человек не владеет тем, что происходит в его ведомстве. За что в таком случае его на повышение. Разжаловать в лейтенанты и на передовую.
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1 час.
саша дмитренко
хорош  сплетни распускать!!!!!!
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1 час.

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