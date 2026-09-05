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5koleso.ru

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Плохое будущее: Volkswagen уволит 100 тысяч человек, сократит модельный ряд вдвое и может отказаться от Seat

Новый план («План будущего — 2030») предусматривает самую масштабную реструктуризацию в истории Volkswagen.

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