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Царьград

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Врач Елена Жураковская объяснила, как музыка улучшает тренировки

Врач Елена Жураковская объяснила, как музыка улучшает тренировки

Врач-невролог Елена Жураковская рассказала о пользе музыки для тренировок. По её мнению, ритмичная музыка тонизирует и ускоряет сердцебиение, подготавливая организм к нагрузке.

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