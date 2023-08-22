При регистрации питомца на Ямале нужно будет указать свой адрес и ИНН

На Ямале животным будут вживлять микрочип в район холки. При регистрации питомца в электронный реестр будут вносить следующие сведения: – биологический вид; – кличка; – порода (если известна); – дата рождения; – масть (окрас); – пол; – место содержания; – данные о маркировании (дата маркирования; номер средства маркирования; место закрепления (введения, нанесения) средства маркирования); – данные о владельце (ИНН, телефонный номер); – данные об учёте (дата учёта, место учёта (подразделение государственного учреждения ветеринарии), сведения о должностном лице государственного учреждения ветеринарии, осуществившем учёт).