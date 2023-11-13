В Совфеде призвали россиянок рожать, а не учиться в вузе

Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова заявила, что для того, чтобы решить демографическую проблему в России, необходим пересмотр ценностей, в том числе нужно ориентировать молодых людей не на получение высшего образования, а на рождение детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии