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Мировое обозрение

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В Совфеде призвали россиянок рожать, а не учиться в вузе

В Совфеде призвали россиянок рожать, а не учиться в вузе

Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова заявила, что для того, чтобы решить демографическую проблему в России, необходим пересмотр ценностей, в том числе нужно ориентировать молодых людей не на получение высшего образования, а на рождение детей.

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