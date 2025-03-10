В Индии рассказали о проблемах в отношениях с Россией

Политолог Гупта: Россия и Индия испытывают проблемы из-за продажи нефти Россия и Индия испытывают проблемы из-за продажи нефти, которая осложнилась из-за санкций со стороны США и появления у Москвы избытка рупий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии