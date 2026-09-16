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Регионы России

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Польского депутата Матецкого внесли в базу сайта «Миротворец» за поддержку России

Польского депутата Матецкого внесли в базу сайта «Миротворец» за поддержку России

Депутата Сейма Польши от партии «Право и Справедливость» Дарюша Матецкого включили в базу данных украинского сайта «Миротворец» за предполагаемую поддержку России.

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